Сенаторы США потребовали предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, сообщает о растущем скепсисе в Конгрессе США относительно проводимой Пентагоном операции по нанесению ударов по судам в Карибском море.
Согласно публикации, американские сенаторы от обеих ведущих партий потребовали от министерства обороны предоставить исчерпывающие обоснования для этих силовых акций, которые официально проводятся в рамках борьбы с наркотрафиком.
На состоявшемся в среду закрытом брифинге для членов комитета Сената по вооруженным силам законодатели-республиканцы и демократы выразили серьезную озабоченность действиями администрации. По информации источников издания, сенаторы указали на отсутствие убедительных разведывательных данных и конкретных доказательств, которые бы подтверждали военную необходимость каждого удара.
В связи с этим парламентарии призвали чиновников Пентагона разработать более веские и прозрачные юридические аргументы, легитимизирующие применение военной силы в данном регионе.
