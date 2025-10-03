Ричмонд
Сенаторы США потребовали предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, сообщает о растущем скепсисе в Конгрессе США относительно проводимой Пентагоном операции по нанесению ударов по судам в Карибском море.

Согласно публикации, американские сенаторы от обеих ведущих партий потребовали от министерства обороны предоставить исчерпывающие обоснования для этих силовых акций, которые официально проводятся в рамках борьбы с наркотрафиком.

На состоявшемся в среду закрытом брифинге для членов комитета Сената по вооруженным силам законодатели-республиканцы и демократы выразили серьезную озабоченность действиями администрации. По информации источников издания, сенаторы указали на отсутствие убедительных разведывательных данных и конкретных доказательств, которые бы подтверждали военную необходимость каждого удара.

В связи с этим парламентарии призвали чиновников Пентагона разработать более веские и прозрачные юридические аргументы, легитимизирующие применение военной силы в данном регионе.

Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время нанести удары по одной из стран.

