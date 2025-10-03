Сенаторы США потребовали предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море

На состоявшемся в среду закрытом брифинге для членов комитета Сената по вооруженным силам законодатели-республиканцы и демократы выразили серьезную озабоченность действиями администрации. По информации источников издания, сенаторы указали на отсутствие убедительных разведывательных данных и конкретных доказательств, которые бы подтверждали военную необходимость каждого удара.