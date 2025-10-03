Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боуз: Европейским странам стоит прислушаться к словам Путина о беспилотниках

Журналист Боуз отметил, что "Владимир Путин знает, что происходит в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Европейцам стоит серьёзно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о выгоде инцидентов с беспилотниками для руководства Европейского союза. Об этом предупредил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что “вторжение российских беспилотников” — это уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать», — подчеркнул Боуз.

Напомним, во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин шуткой ответил на вопрос о дронах в Европе. Он заявил, что не посылает никаких дронов и не знает, куда они могут летать.

Российский лидер также добавил, что подобные слухи напоминают истории про НЛО, которые распространяют любители сенсаций. По словам президента, у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет.