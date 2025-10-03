Боуз: Европейским странам стоит прислушаться к словам Путина о беспилотниках

Европейцам стоит серьёзно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о выгоде инцидентов с беспилотниками для руководства Европейского союза. Об этом предупредил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что “вторжение российских беспилотников” — это уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать», — подчеркнул Боуз.
Напомним, во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин шуткой ответил на вопрос о дронах в Европе. Он заявил, что не посылает никаких дронов и не знает, куда они могут летать.
Российский лидер также добавил, что подобные слухи напоминают истории про НЛО, которые распространяют любители сенсаций. По словам президента, у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет.