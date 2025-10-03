Путин рассказал о перспективах отношений с США

Россия нацелена на всеобъемлющее восстановление диалога с США. Об этом заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.
«Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», — сказал российский президент.
При этом Владимир Путин добавил, что действующая администрация Соединенных Штатов в своей политике исходит из национальных интересов. Это, по словам российского главы, представляет рациональную позицию.
В рамках форума Владимир Путин также заявил, что возможная поставка «Томагавков» ВСУ создает угрозы, но не является фактором, способным изменить ситуацию на передовой. Он отметил, что эти ракеты — серьезное, но далеко не самое современное оружие.