США могут передать Киеву ракеты с меньшей дальностью вместо Tomahawk

Ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа о поставках ракет Tomahawk на Украину. После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова принять меры, если США решат отправить эти ракеты в Украину. Как отметил президент страны Владимир Путин, поставки такого вооружения не изменят ситуацию на поле боя.