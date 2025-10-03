Трамп заявил конгрессу, что США вступили в вооруженный конфликт

По информации источников газеты, уведомление впервые формально закрепляет позицию Белого дома, согласно которой ситуация характеризуется не как отдельные акты самообороны, а как полноценное «состояние активного вооруженного конфликта». Вместе с тем, как указывает NYT, новая правовая позиция администрации уже вызвала критику со стороны экспертов в области международного права. Они указывают на то, что торговля наркотиками сама по себе не подпадает под общепринятое определение «вооруженного нападения» на государство.