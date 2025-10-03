Трамп заявил конгрессу, что США вступили в вооруженный конфликт

Администрация президента США Дональда Трампа официально уведомила Конгресс о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с международными наркокартелями, которые были признаны террористическими организациями. Согласно конфиденциальному документу, на который ссылается газета New York Times, лица, подозреваемые в контрабанде наркотиков, будут рассматриваться американскими властями как «незаконные комбатанты».
В уведомлении подчеркивается, что президент Трамп «определил» действия картелей как эквивалентные вооруженному нападению на Соединенные Штаты. Как отмечает издание, этот документ служит правовым обоснованием для серии силовых акций, предпринятых американскими военными в Карибском море в сентябре, в результате которых погибло 17 человек. Ранее администрация объясняла эти удары необходимостью самообороны, утверждая, что целевые суда перевозили наркотики для террористических, по ее оценке, структур.
По информации источников газеты, уведомление впервые формально закрепляет позицию Белого дома, согласно которой ситуация характеризуется не как отдельные акты самообороны, а как полноценное «состояние активного вооруженного конфликта». Вместе с тем, как указывает NYT, новая правовая позиция администрации уже вызвала критику со стороны экспертов в области международного права. Они указывают на то, что торговля наркотиками сама по себе не подпадает под общепринятое определение «вооруженного нападения» на государство.
Ранее сообщалось, что сенаторы США потребовали предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море.
