Iltalehti: Финляндия и Швеция готовятся к возможному блэкауту

Финляндия и Швеция разрабатывают планы действий на случай масштабных отключений электроэнергии. Как сообщает издание Iltalehti, поводом для такой работы стал сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова, произошедший весной 2025 года.
Глава финской электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункки отметил, что последний крупный блэкаут в стране случился более полувека назад. Однако, по его словам, риск подобных происшествий сохраняется — их могут вызвать как экстремальные погодные явления, так и человеческий фактор.
Стратегический менеджер шведской Svenska Kraftnät Эрик Эк в свою очередь признал, что полностью исключить вероятность блэкаутов невозможно. Тем не менее власти Швеции также прорабатывают меры реагирования, чтобы минимизировать последствия возможных отключений и обеспечить стабильность энергоснабжения.
Ранее на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. В результате скачков напряжения был обесточен новый безопасный конфайнмент — изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции.