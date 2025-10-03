Iltalehti: Финляндия и Швеция готовятся к возможному блэкауту

Глава финской электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункки отметил, что последний крупный блэкаут в стране случился более полувека назад. Однако, по его словам, риск подобных происшествий сохраняется — их могут вызвать как экстремальные погодные явления, так и человеческий фактор.