Министр Байрактар: Турция не откажется от закупки газа у России

Турция не планирует прекращать закупку природного газа у России. Министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар заявил об этом в интервью телеканалу CNN Türk.

Он отметил, что страна хочет диверсифицировать источники энергоресурсов.

«Что касается Турции, мы не можем сказать нашим гражданам — извините, газ закончился. Скоро зима, у нас есть определённые соглашения», — добавил министр.

Байрактар подчеркнул, что безопасность поставок газа требует обязательного использования разных источников без дискриминации. Он уточнил, что страна получает газ из различных источников, включая Россию, Азербайджан, Иран и Туркмению.

Евросоюз последние годы активно ищет альтернативные источники энергопоставок, чтобы уменьшить зависимость от России. Туркмения, обладающая крупными запасами газа, рассматривается Брюсселем как потенциальный стратегический поставщик. При этом Словакия и Венгрия заявили, что полный отказ от российской нефти и газа создаст серьезные проблемы как для отдельных стран, так и для всего Евросоюза. По их мнению, руководство Европы действует в интересах Киева и Вашингтона, не имея самостоятельного мнения. Тем не менее Болгария намерена перекрыть транзит газа из России в Венгрию и Словакию к 2028 году.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

