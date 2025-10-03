Евросоюз последние годы активно ищет альтернативные источники энергопоставок, чтобы уменьшить зависимость от России. Туркмения, обладающая крупными запасами газа, рассматривается Брюсселем как потенциальный стратегический поставщик. При этом Словакия и Венгрия заявили, что полный отказ от российской нефти и газа создаст серьезные проблемы как для отдельных стран, так и для всего Евросоюза. По их мнению, руководство Европы действует в интересах Киева и Вашингтона, не имея самостоятельного мнения. Тем не менее Болгария намерена перекрыть транзит газа из России в Венгрию и Словакию к 2028 году.