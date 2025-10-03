В США сделали заявление о возможной передаче ракет Tomahawk Укране

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе интервью YouTube-каналу блогера Эндрю Наполитано высказал скептическое мнение относительно вероятности передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
По его оценке, даже если президент США Дональд Трамп примет принципиальное решение о такой поставке, маловероятно, что Вашингтон предоставит Киеву полную свободу в применении этого высокоточного оружия. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, Трамп вряд ли согласится на такой шаг даже в ограниченном формате.
Параллельно Миршаймер выдвинул предположение, что текущие дискуссии в американском истеблишменте о расширении предоставления разведывательных данных украинской стороне могут быть напрямую связаны именно с потенциальной передачей ракет Tomahawk. Таким образом, вопрос обмена разведданными рассматривается в контексте возможного оснащения ВСУ этим наступательным вооружением, требующим точного целеуказания.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил конгрессу, что США вступили в вооруженный конфликт.
