Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сделали заявление о возможной передаче ракет Tomahawk Укране

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе интервью YouTube-каналу блогера Эндрю Наполитано высказал скептическое мнение относительно вероятности передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе интервью YouTube-каналу блогера Эндрю Наполитано высказал скептическое мнение относительно вероятности передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

По его оценке, даже если президент США Дональд Трамп примет принципиальное решение о такой поставке, маловероятно, что Вашингтон предоставит Киеву полную свободу в применении этого высокоточного оружия. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, Трамп вряд ли согласится на такой шаг даже в ограниченном формате.

Параллельно Миршаймер выдвинул предположение, что текущие дискуссии в американском истеблишменте о расширении предоставления разведывательных данных украинской стороне могут быть напрямую связаны именно с потенциальной передачей ракет Tomahawk. Таким образом, вопрос обмена разведданными рассматривается в контексте возможного оснащения ВСУ этим наступательным вооружением, требующим точного целеуказания.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил конгрессу, что США вступили в вооруженный конфликт.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше