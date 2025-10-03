Путин: у РФ не было войск в регионах на границе с Финляндией, теперь будут

В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин сообщил о планах размещения подразделений Вооруженных сил РФ на границе с Финляндией.
«Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — сказал Путин.
При этом Путин дал оценку действиям Финляндии и Швеции, указав, что они потеряли все преимущества нейтрального статуса.
Касаясь перспектив двусторонних отношений, российский глава заявил о возможности их восстановления с Финляндией, но указал на сохраняющуюся проблему недоверия.
Кроме этого, в рамках форума Путин подчеркнул, что тема Финляндии для России закрыта, а все попытки Хельсинки получить выгоду из текущей ситуации бесполезны.