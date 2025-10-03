Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: у РФ не было войск в регионах на границе с Финляндией, теперь будут

Путин рассказал о размещении ВС РФ на границе с Финляндией.

Источник: Комсомольская правда

В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин сообщил о планах размещения подразделений Вооруженных сил РФ на границе с Финляндией.

«Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — сказал Путин.

При этом Путин дал оценку действиям Финляндии и Швеции, указав, что они потеряли все преимущества нейтрального статуса.

Касаясь перспектив двусторонних отношений, российский глава заявил о возможности их восстановления с Финляндией, но указал на сохраняющуюся проблему недоверия.

Кроме этого, в рамках форума Путин подчеркнул, что тема Финляндии для России закрыта, а все попытки Хельсинки получить выгоду из текущей ситуации бесполезны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше