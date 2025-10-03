Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Во время демонтажа статуя получила повреждения, однако её почти полностью восстановили.

Источник: Аргументы и факты

Перед зданием Капитолия в Вашингтоне вновь появилась статуя, изображающая экс-президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. Как пишет Washington Post, объект вернули на Национальную аллею спустя неделю после того, как его демонтировали.

Издание отмечает, что во время демонтажа статуя получила повреждения, однако её почти полностью восстановили. В частности, скульпторы заново соединили руки фигур Трампа и Эпштейна.

Напомним, что в конце сентября портал Axios сообщил об удалении этой инсталляции неизвестными лицами. Теперь она вновь заняла прежнее место перед Капитолием, вызвав новую волну обсуждений в американских медиа и социальных сетях.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в США летом 2019 года. Позднее его нашли мёртвым в тюремной камере. В июне 2025 года Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в деле, по которому Эпштейн проходил обвиняемым.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше