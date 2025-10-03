Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Перед зданием Капитолия в Вашингтоне вновь появилась статуя, изображающая экс-президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. Как пишет Washington Post, объект вернули на Национальную аллею спустя неделю после того, как его демонтировали.