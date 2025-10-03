Стало известно, сколько потеряет ЕС в случае конфискации активов России

Страны Европейского союза, а также присоединившиеся к санкционной политике Швейцария и Норвегия, в случае конфискации замороженных российских активов рискуют столкнуться с масштабными финансовыми потерями. Согласно расчетам, проведенным РИА Новости на основе данных национальных статистических служб, совокупный объем их инвестиций в российскую экономику превышает 266 миллиардов долларов.
В настоящее время в Евросоюзе активно обсуждается инициатива о предоставлении Украине кредита, обеспеченного замороженными активами России. Согласно предлагаемой схеме, Киев будет обязан вернуть средства только в том случае, если Москва выплатит репарации. Однако консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Такие страны, как Бельгия и Франция, публично выражают обеспокоенность, указывая на потенциальный «хаос» и негативные последствия для стабильности глобальной финансовой системы.
На текущий момент в так называемых недружественных юрисдикциях заблокировано около 236 миллиардов долларов российских активов, включая как государственные, так и частные средства. Значительная часть этих средств (порядка 228 миллиардов долларов) депонирована в бельгийском клиринговом центре Euroclear, который не раскрывает долю активов, принадлежащих Банку России. При этом в прошлом году более 20% доходов от этих средств было получено именно с частных активов. Швейцария, в свою очередь, сообщила о заморозке российских суверенных активов на сумму 8,4 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта 2025 года, тогда как Норвегия подобной статистикой не поделилась.
В случае реализации сценария конфискации европейские страны могут потерять инвестиции на сумму, эквивалентную 266 миллиардам долларов. Из них 238 миллиардов долларов составляют вложения стран ЕС, 27,5 миллиарда — Швейцарии и 43 миллиона — Норвегии.
