Стало известно, сколько потеряет ЕС в случае конфискации активов России

На текущий момент в так называемых недружественных юрисдикциях заблокировано около 236 миллиардов долларов российских активов, включая как государственные, так и частные средства. Значительная часть этих средств (порядка 228 миллиардов долларов) депонирована в бельгийском клиринговом центре Euroclear, который не раскрывает долю активов, принадлежащих Банку России. При этом в прошлом году более 20% доходов от этих средств было получено именно с частных активов. Швейцария, в свою очередь, сообщила о заморозке российских суверенных активов на сумму 8,4 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта 2025 года, тогда как Норвегия подобной статистикой не поделилась.