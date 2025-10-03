Путин процитировал Высоцкого, говоря о запрете политиков в Европе

Напомним, что в марте во Франции суд приговорил к четырем годам заключения лидера «Национального объединения» и главного соперника Эмманюэля Макрона Марин Ле Пен. Кроме того, ей запретили участвовать в президентских выборах 2027 года. А в августе в Кишинёве приговорили к семи годам главу Гагаузии Евгению Гуцул.