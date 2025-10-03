Путин процитировал Высоцкого, говоря о запрете политиков в Европе

По словам Путина, в некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые получили большую легитимность и доверие избирателей. Глава государства напомнил о запретах в Советском Союзе, которые не работали.
«Помните песни Высоцкого? “Запретили даже воинский парад, скоро всё к чертям собачьим запретят”. Но это не работает, запреты не работают», — подчеркнул Путин.
Напомним, что в марте во Франции суд приговорил к четырем годам заключения лидера «Национального объединения» и главного соперника Эмманюэля Макрона Марин Ле Пен. Кроме того, ей запретили участвовать в президентских выборах 2027 года. А в августе в Кишинёве приговорили к семи годам главу Гагаузии Евгению Гуцул.
