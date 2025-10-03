Ричмонд
Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов

Хаким Джеффрис, заявил, что республиканцы не готовы к переговорам по шатдауну.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства, заявил лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.

«К сожалению, республиканцы не проявили ни малейшей заинтересованности даже в проведении переговоров. После встречи в Белом доме в понедельник мы наблюдаем за поведением президента, которое является безответственным и неадекватным», — заявил Джеффрис во время пресс-конференции.

По его словам, демократы «не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением», и президент США Дональд Трамп со своими сторонниками «ясно дали понять, что они хотят закрыть правительство».

Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.

Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше