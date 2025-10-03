Блейз Метревели официально вступила в должность главы британской службы внешней разведки MI-6, став первой женщиной, возглавившей это ведомство. Как сообщает The Times, она сменила Ричарда Мура, руководившего секретной службой пять лет, и приступила к обязанностям 1 октября.
48-летняя Метревели стала самым молодым директором MI-6 за всю историю службы, основанной в 1909 году. Свою карьеру она начала в 1999 году, значительную часть времени проработав на Ближнем Востоке. Известно, что она свободно владеет арабским языком и в детстве жила в Саудовской Аравии, что, по оценке экспертов, придает ей уникальные компетенции для работы в регионе.
По данным источников издания, Метревели намерена сосредоточить усилия на укреплении британского влияния на Ближнем Востоке, в частности в контексте конфликта между Израилем и Газой. Кроме того, она считается специалистом по российскому направлению и ранее возглавляла технологический департамент MI-6.
В этой роли новый руководитель планирует сделать деятельность службы более открытой, в том числе за счет активного использования социальных сетей.
Ранее The Daily Mail опубликовал данные о том, что дед новой главы службы внешней разведки Великобритании MI-6 Блейз Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова.