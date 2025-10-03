Женщина впервые возглавила MI-6

48-летняя Метревели стала самым молодым директором MI-6 за всю историю службы, основанной в 1909 году. Свою карьеру она начала в 1999 году, значительную часть времени проработав на Ближнем Востоке. Известно, что она свободно владеет арабским языком и в детстве жила в Саудовской Аравии, что, по оценке экспертов, придает ей уникальные компетенции для работы в регионе.