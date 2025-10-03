Владимир Путин случайно назвал себя экс-главой ЦРУ и пошутил над оговоркой

Глава государства заявил, что не отправляет никаких дронов и не в курсе, куда они могут направляться. Он отметил, что такие слухи напоминают истории о неопознанных летающих объектах, которые часто распространяют люди, стремящиеся к сенсациям. По словам президента, Россия не располагает дронами, способными достичь Лиссабона, и у нее нет необходимости в таких полетах.