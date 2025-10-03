Ричмонд
Владимир Путин случайно назвал себя экс-главой ЦРУ и пошутил над оговоркой

Путин рассмешил участников клуба «Валдай» оговоркой о директоре ЦРУ.

Источник: Комсомольская правда

Во время международного форума «Валдай» президент России Владимир Путин, обсуждая отношения России с Западом после распада СССР, неожиданно оговорился, назвав себя бывшим руководителем ЦРУ. Это случилось спустя более трёх часов беседы с аудиторией.

Путин, с опытом работы во внешней разведке СССР, говорил о разочаровании в ожиданиях «семейно» хороших отношений с Западом в 1990-х годах.

В этот момент российский лидер сказал: «А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой».

Сразу же поправившись, он с юмором добавил: «Будущий».

Президент также рассказал, что в 1990-е в российском правительстве был, по его словам, минимум один сотрудник ЦРУ, чья деятельность всплыла в ходе судебного процесса в США, где выяснили, что этот человек незаконно участвовал в приватизации недвижимости в России.

Путин подчеркнул, что такие действия противоречат американским законам, и в США было возбуждено дело о незаконном обогащении.

Напомним, на международном форуме «Валдай» президент России прокомментировал слухи о российских дронах, замеченных в Европе. Он с иронией отреагировал на вопрос о том, зачем Россия якобы отправляет дроны в Данию.

«Не буду больше. Куда еще летают? Вы знаете, там развлекаются люди, которые развлекаются по поводу НЛО», — ответил российский лидер.

Глава государства заявил, что не отправляет никаких дронов и не в курсе, куда они могут направляться. Он отметил, что такие слухи напоминают истории о неопознанных летающих объектах, которые часто распространяют люди, стремящиеся к сенсациям. По словам президента, Россия не располагает дронами, способными достичь Лиссабона, и у нее нет необходимости в таких полетах.

Напомним, что Владимир Путин недавно раскрыл два главных приоритета для правительства России. Он заявлял, что в них входит усиление суверенитета и обеспечение безопасности государства.

Президент России также ранее обратился к главам регионов РФ с призывом активнее вовлекать ветеранов специальной военной операции в работу государственных органов. По информации KP.RU, Путин подчеркнул, что эти люди продемонстрировали высокий уровень патриотизма и самоотверженности, что делает их особенно ценными кандидатами при трудоустройстве.

