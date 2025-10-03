Польша высказалась о разрыве дипломатических отношений с РФ

Сикорский напомнил, что подобные меры уже применялись ранее в ответ на инциденты, которые Варшава квалифицировала как диверсии. По его словам, сначала было закрыто консульство в Познани, а затем — в Кракове. Российское дипломатическое представительство в Гданьске остаётся последним из трёх, ранее функционировавших в Польше. Глава МИД подчеркнул, что в случае повторения подобных инцидентов это консульство также будет закрыто.