Польша высказалась о разрыве дипломатических отношений с РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Fakt заявил, что Варшава не планирует полного разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Отвечая на соответствующий вопрос, глава внешнеполитического ведомства дал однозначно отрицательный ответ. Вместе с тем он предупредил о готовности польских властей закрыть последнее оставшееся в стране генеральное консульство России, которое находится в Гданьске.
Сикорский напомнил, что подобные меры уже применялись ранее в ответ на инциденты, которые Варшава квалифицировала как диверсии. По его словам, сначала было закрыто консульство в Познани, а затем — в Кракове. Российское дипломатическое представительство в Гданьске остаётся последним из трёх, ранее функционировавших в Польше. Глава МИД подчеркнул, что в случае повторения подобных инцидентов это консульство также будет закрыто.
