«Это большая угроза»: Венесуэла объявила о военной провокации США в Карибском море

В последующем в министерствах обороны и иностранных дел Венесуэлы уточнили, что инцидент был зафиксирован Командованием комплексной аэрокосмической обороны (CODAI) 2 октября 2025 года примерно в 75 километрах от побережья республики. В официальных заявлениях говорится, что действия американских самолётов представляют собой «незаконное вторжение», противоречат нормам международного права и Чикагской конвенции, а также требуют немедленного отказа от «безрассудной и воинственной позиции» со стороны США.