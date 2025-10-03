Михаил Котюков встретился с участниками программы «Сибирский характер»

Алексей Стрельников и Александр Ляхов поделились с Михаилом Котюковым впечатлениями от первого этапа обучения. Оба ветерана успешно справились с практическими задачами и сдали экзамены. Сейчас им вместе с наставником необходимо определиться с темой квалификационной работы — проект должен отражать региональную специфику и содержать прикладные предложения. Алексей и Александр решили выстраивать свою карьеру, ориентируясь на опыт боевой службы. Алексея Стрельникова интересует опыт реабилитации бойцов после возвращения из зоны СВО, Александр планирует сосредоточиться на патриотической работе с будущими защитниками Отечества. В ближайшее время ветераны под кураторством Губернатора-наставника приступят к практической реализации своих инициатив в рамках краевых проектов и программ.