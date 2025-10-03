МИД Польши высказался о будущем с Россией

После начала СВО Польша активно выдворяла российских дипломатов. Всего с 2022 года произошло около 10 высылок сотрудников иностранных дипмиссий, из Польши выслали около 80 дипломатов. В 2022—2023 годах сотрудники Польши переобрудовали здания российской дипломатической собственности в Варшаве, среди них: жилой комплекс, база отдыха и школа при посольстве РФ. В последующие года польские власти закрыли российские консульства в Познани и Кракове, реагируя таким образом на бездоказательные обвинения диверсиях. Сейчас Сикорский ссылается на последнее обвинение в адрес РФ, когда в Польшу вторглись 19 неопознанных беспилотников. Польские власти заявили, что аппараты якобы российские, при этом доказательств предоставлено не было. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БПЛА были запущены с территории Украины и были предназначены для эскалации отношений Москвы и Запада.