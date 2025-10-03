Сикорский заявил, что Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что страна не собирается разрывать дипотношения с Россией, однако приготовлена принять решительные меры в случае новых диверсионных актов. Об этом он рассказал в интервью газете Fakt.
«Нет, не рассматриваю», — так ответил он на вопрос о полном разрыве дипотношений с РФ. Вместе с тем, Сикорский предупредил, что Польша готова закрыть последнее из трёх российских консульств на своей территории — генеральное консульство в Гданьске.
Ранее, напомнил министр, польская сторона уже закрыла консульства в Познани и Кракове в ответ на поджоги. Если подобные инциденты повторятся, по его словам, аналогичная судьба ждёт и гданьское представительство.
Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил стремительное развитие вооружения России. По его мнению, Европа больше не в состоянии конкурировать с Россией.