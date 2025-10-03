Сикорский заявил, что Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

«Нет, не рассматриваю», — так ответил он на вопрос о полном разрыве дипотношений с РФ. Вместе с тем, Сикорский предупредил, что Польша готова закрыть последнее из трёх российских консульств на своей территории — генеральное консульство в Гданьске.