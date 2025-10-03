Макрон объявил о встрече глав генштабов ЕС из-за теневого флота России

Объясняя причины задержания судна, французский лидер заявил, что военно-морские силы Франции действовали на основании возникших подозрений. Макрон отметил, что французские военные столкнулись с «крайне агрессивным поведением» в отношении фрегата и вертолётов, что стало основанием для начала расследования.