Макрон объявил о встрече глав генштабов ЕС из-за теневого флота России

Объясняя причины задержания судна, французский лидер заявил, что военно-морские силы Франции действовали на основании возникших подозрений. Макрон отметил, что французские военные столкнулись с «крайне агрессивным поведением» в отношении фрегата и вертолётов, что стало основанием для начала расследования.
Глава французского государства также возложил на Россию ответственность за «гибридные атаки» на территории Европы. По его словам, страны региона приняли решение о повышении «порога реагирования» на подобные действия.
Ранее французские власти задержали нескольких членов экипажа танкера Pushpa, остановленного у берегов страны. Власти заподозрили судно в принадлежности так называемому «теневому флоту» России.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.