WSJ: сенаторы США потребовали объяснить операции в Карибском бассейне

Американские сенаторы потребовали от Министерства войны США четких объяснений по поводу ударов, нанесённых по судам в Карибском бассейне. Как отмечает The Wall Street Journal, представители обеих партий настаивают на предоставлении юридических оснований таких действий.
Издание сообщает, что парламентарии провели закрытую встречу с главным юристом Пентагона Эрлом Мэтьюзом. Он представил аргументы, согласно которым удары были санкционированы президентом Дональдом Трампом, признавшим ряд латиноамериканских наркокартелей иностранными террористическими организациями.
Однако, по данным WSJ, не все сенаторы сочли эти доводы убедительными. Часть законодателей выразила сомнения в достаточности представленных обоснований и потребовала более веских аргументов от военного ведомства.
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США. Он обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».