Сикорский: Польша не рассматривает вариант разрыва дипотношений с Россией

Ранее Life.ru писал, что Радослав Сикорский спрогнозировал исход украинского конфликта по аналогии с Первой мировой войной: одна из сторон в итоге исчерпает ресурсы. Польский министр подчеркнул, что для мира необходимо усиление экономического давления на Россию и расширение военной поддержки Украины со стороны Запада. Он также отметил, что только когда Москва осознает невозможность победы, можно будет говорить о реальных переговорах.