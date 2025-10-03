Ричмонд
Сикорский: Польша не рассматривает вариант разрыва дипотношений с Россией

Польша пока не намерена полностью разрывать дипломатические отношения с Россией, однако готова принять решительные меры, если повторятся «диверсии» против российских представительств. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.

Источник: Life.ru

«Нет, не рассматриваю», — ответил Сикорский на вопрос о возможном полном разрыве дипотношений с РФ.

Вместе с тем глава польского МИД предупредил о потенциальном закрытии российского генконсульства в Гданьске.

«В ответ на очередные поджоги мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть ещё одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство», — подчеркнул дипломат.

Ранее Life.ru писал, что Радослав Сикорский спрогнозировал исход украинского конфликта по аналогии с Первой мировой войной: одна из сторон в итоге исчерпает ресурсы. Польский министр подчеркнул, что для мира необходимо усиление экономического давления на Россию и расширение военной поддержки Украины со стороны Запада. Он также отметил, что только когда Москва осознает невозможность победы, можно будет говорить о реальных переговорах.

