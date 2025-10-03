Генсек НАТО Марк Рютте, известный своей сдержанностью, повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала из-за накопленного стресса. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав его последние выступления.
Ранее Fox News сообщил, что Рютте во время разговора с Михалом повысил голос из-за частого применения статьи 4 НАТО после полета российских МиГ-31. По его словам, слишком частые обращения могут обесценить договор и ослабить альянс.
По словам Панкратова, эмоциональная вспышка Рютте говорит о куда более глубоких противоречиях в альянсе, чем может показаться на первый взгляд.
«Истинные причины этого срыва лежат в плоскости фундаментальных расхождений по стратегии сдерживания России. Анализ поведенческих паттернов обоих политиков выявляет критически важные детали. Рютте, известный своей сдержанностью и контролем над невербальным проявлением эмоций, демонстрирует классические признаки накопившегося стресса. Его внезапная потеря самообладания указывает на достижение критической точки терпения. Михал, напротив, демонстрирует типичное поведение политика, который осознаёт, что он делает под давлением старших “партнёров” из MI-6 и Израиля. Его настойчивость в активации статьи 4 НАТО четырежды только в 2025 году указывает на чётко продуманную стратегию, а не на какие-либо случайные реакции», — отметил эксперт.
По словам Панкратова, Рютте тревожит больше всего то, что частое использование статьи 4 НАТО превратит ее в «пустую декларацию». Он напомнил, что эта статья за 75 лет существования альянса применялась лишь 9 раз.