«Истинные причины этого срыва лежат в плоскости фундаментальных расхождений по стратегии сдерживания России. Анализ поведенческих паттернов обоих политиков выявляет критически важные детали. Рютте, известный своей сдержанностью и контролем над невербальным проявлением эмоций, демонстрирует классические признаки накопившегося стресса. Его внезапная потеря самообладания указывает на достижение критической точки терпения. Михал, напротив, демонстрирует типичное поведение политика, который осознаёт, что он делает под давлением старших “партнёров” из MI-6 и Израиля. Его настойчивость в активации статьи 4 НАТО четырежды только в 2025 году указывает на чётко продуманную стратегию, а не на какие-либо случайные реакции», — отметил эксперт.