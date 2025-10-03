В России оценили возможную угрозу от американских «Томагавков»

Крылатые ракеты «Томагавк», хотя и не представляют собой современные образцы вооружений, сохраняют значительный поражающий потенциал. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного обсуждения в рамках XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает пресс-служба российского лидера.
Отвечая на вопрос о возможном ущербе от применения этих ракет, глава государства задал вопрос о том, способны ли «Томагавки» нанести ущерб и подтвердил этот факт, отметив, что ВС РФ будут их уничтожать. При этом он напомнил, что ракеты ATACMS действительно причиняли определенный вред, однако российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали их угрозу.
Президент акцентировал внимание на том, что гипотетические поставки «Томагавков» для вооружения украинской армии окажут разрушительное воздействие на двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, поскольку применение данного вида ракет невозможно без непосредственного участия американских военных специалистов.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что даже передача «Томагавков» Киеву не сможет кардинально изменить оперативную обстановку на поле боя в специальной военной операции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи обратился к Дональду Трампу с просьбой о предоставлении дальнобойных ракет «Томагавк». Как сообщало издание The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, киевское руководство полагает, что это оружие поможет принудить Владимира Путина к переговорному процессу.
