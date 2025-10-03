В России оценили возможную угрозу от американских «Томагавков»

Отвечая на вопрос о возможном ущербе от применения этих ракет, глава государства задал вопрос о том, способны ли «Томагавки» нанести ущерб и подтвердил этот факт, отметив, что ВС РФ будут их уничтожать. При этом он напомнил, что ракеты ATACMS действительно причиняли определенный вред, однако российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали их угрозу.