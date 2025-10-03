Скандал в НАТО: генсек Рютте сорвался на Эстонию из-за России

Рютте резко заявил, что активировать статью НАТО каждый раз, когда возникает повод, нельзя, иначе коллективная безопасность превратится в пустую декларацию.
Эксперт по международной политике Руслан Панкратов отметил в беседе с aif.ru, что эта вспышка — лишь верхушка айсберга, и на самом деле она выявляет куда более глубокие расколы и скрытые противоречия внутри альянса, которые могут стать угрозой его стабильности.
Три версии глубинной игры.
Первая версия — «Эстонская провокационная дипломатия». Михал делает все осознанно под давлением «старших партнеров» из британской MI-6 и Израиля, считает Панкратов.
«Поведение Эстонии нужно рассматривать, как часть более широкой стратегии “управляемого напряжения”. Таллин систематически создаёт инциденты, позволяющие требовать дополнительных гарантий безопасности и финансирования от союзников», — пояснил он.
Эксперт также не исключил британский след в ситуации. Он напомнил, что MI6 исторически использует страны Прибалтики в качестве плацдарма для спецопераций против России.
«Современная активность Эстонии может быть частью обновлённой британской стратегии по созданию постоянной напряжённости на восточных границах НАТО. Лондон заинтересован в том, чтобы европейские союзники несли основное бремя сдерживания России, освобождая британские ресурсы для других театров», — пояснил он.
Третья версия происходящего заключается в том, что Вашингтон может использовать «балтийских тигров» в качестве инструмента давления на партнеров в Европе ради увеличения оборонных расходов.
«Постоянные “кризисы” в Балтии создают атмосферу угрозы, оправдывающую требования о росте военных бюджетов до 5% ВВП. Страна с населением 1,3 миллиона человек получает миллиарды евро. Позиционируя себя как “передний край” борьбы с Россией, Эстония приобретает непропорциональное влияние в альянсе. К тому же, начинает диктовать повестку крупным европейским державам», — отметил эксперт.
Рютте боится реакции России.
За 75 лет существования НАТО статья 4 применялась всего 9 раз. По всей видимости, Рютте опасается, что частое использование этой статьи может превратить ее в «пустую декларацию».
«Её превращение в рутинный инструмент реагирования угрожает девальвировать саму концепцию коллективной безопасности. Рютте прекрасно понимает, что каждая активация этой статьи будет восприниматься Москвой как сигнал о готовности к эскалации», — отметил Панкратов.
Он подчеркнул, что внезапная потеря самообладания Рютте, известного своей сдержанностью и контролем над проявлением эмоций, говорит о достижении критической точки кипения.
«Рютте демонстрирует классические признаки накопившегося стресса. Он не просто “повысил голос”, он позволил себе то, что в дипломатических кругах считается неприемлемым для главы международной организации. Истинные причины срыва лежат в плоскости фундаментальных расхождений по стратегии сдерживания России», — сказал политолог.
Судьба НАТО может решиться в ближайшие года.
Конфликт между Рютте и Михалом отражает большую фундаментальную проблему современного НАТО, которая заключается в асимметрии интересов между членами альянса.
«Малые восточноевропейские страны готовы рисковать глобальной эскалацией ради собственной меркантильной выгоды, в то время как крупные западные державы предпочитают стратегическую сдержанность, понимая, чем это может всё закончиться», — пояснил Панкратов.
По его мнению, при сохранении этой тенденции альянс расколется на «партию войны» в лице Восточной Европы и «партию мира», состоящую из стран Западной Европы. В итоге это приведет к стратегической уязвимости.
«Соответственно, эмоциональная реакция Рютте — это не что иное, как предвестник более серьёзных внутренних противоречий в НАТО, которые могут определить судьбу альянса уже в ближайшие годы», — резюмировал Панкратов.