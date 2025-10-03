Трамп объявил о начале войны

Юристы поясняют, что признание ситуации вооружённым конфликтом даёт правительству законные основания на ликвидацию членов картелей без непосредственной угрозы с их стороны, их задержание на неопределённый срок без суда. Этот шаг значительно расширяет оперативные возможности администрации в борьбе с наркотрафиком.