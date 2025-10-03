Ричмонд
Трамп объявил о начале войны

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что Соединённые Штаты находятся в состоянии «вооружённого конфликта» с наркокартелями. Согласно информации New York Times, такое решение позволяет президенту претендовать на чрезвычайные полномочия военного времени.

Источник: Life.ru

Юристы поясняют, что признание ситуации вооружённым конфликтом даёт правительству законные основания на ликвидацию членов картелей без непосредственной угрозы с их стороны, их задержание на неопределённый срок без суда. Этот шаг значительно расширяет оперативные возможности администрации в борьбе с наркотрафиком.

Ранее Венесуэла сообщила о военной провокации у своих берегов, где системы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов. Президент Николас Мадуро распорядился подготовить ответные меры, а министерство обороны страны охарактеризовало инцидент как угрозу национальному суверенитету.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

