Путин: РФ хочет восстановления отношений с США в полном формате

16 сентября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о намерении администрации президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. На вопрос об исключении США из списка недружественных стран в связи с этим он ответил, что процесс только начинается, и оснований для таких решений пока нет.