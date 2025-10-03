Ричмонд
Путин: РФ хочет восстановления отношений с США в полном формате

Путин отметил необходимость урегулирования конфликтов крупных мировых держав.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормализация отношений с Соединенными Штатами отвечает национальным интересам России. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшегося 2 октября.

«Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», — рассказал российский президент.

Как отметил Путин, у крупных мировых держав, включая Россию и США, неизбежно существуют разногласия и столкновение интересов, однако ключевое значение имеет подход к их урегулированию.

«У наших стран, как известно, немало противоречий. Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально», — отметил Путин.

16 сентября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о намерении администрации президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. На вопрос об исключении США из списка недружественных стран в связи с этим он ответил, что процесс только начинается, и оснований для таких решений пока нет.

Месяцем ранее президент России охарактеризовал ситуацию в отношениях с США как «свет в конце тоннеля» после возвращения Трампа в Белый дом. По его словам, текущие шаги по нормализации должны перерасти в полноформатное восстановление двустороннего диалога.

Кроме этого, в рамках «Валдая» Пути также отметил, что Москва выражает готовность оказать поддержку инициативе президента Соединенных Штатов, направленной на достижение урегулирования в секторе Газа.

«Что касается предложений президента Трампа по Газе — она готова его поддержать. Если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили», — сказал тогда Путин.

Путин также затронул тему переговоров на Аляске — тогда российский глава объяснил, что основной темой для диалога была Украина и конфронтация между Западом и Россией.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что диалог РФ и США по линии администраций — идет. Однако, по словам Пескова, что Дональд Трамп пока не дал конкретного ответа по этому вопросу.

