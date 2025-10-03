Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин шуткой прокомментировал название «Орешника»: вот что он сказал

Владимир Путин пошутил про название «Орешника».

Источник: Комсомольская правда

Во время выступления пленарного заседания XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин в шутливой форме обыграл название ракеты «Орешник», подчеркнув: «Не “Орешкин”, а “Орешник”».

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же “Орешник”. Не “Орешкин”, а “Орешник”», — сказал российский президент.

Российский лидер также высказался относительно сообщений о якобы наблюдении российских беспилотников в европейском воздушном пространстве. Так, отвечая на вопрос о предполагаемой отправке дронов в Данию, российский лидер отреагировал с иронией.

Кроме этого, в рамках форума «Валдай» президент РФ сделал ряд важных заявлений. Так, по словам Путина, Москва не исключает зеркальный и равносильный ответ на все удары ВСУ по Запорожской АЭС.