Глава Башкирии подписал в сентябре ряд важных законов: подробности

Выплаты воинам
30 сентября Глава Башкирии подписал указ о внесении изменения в свой ранний указ о дополнительных мерах поддержки лиц, проходящих военную службу. Новый документ продлил срок действия единовременных выплат военнослужащим при заключении контракта на участие в СВО до 31 октября 2025 года. Выплата составляет 1 млн рублей. Вместе федеральными и муниципальными выплатами она достигает 1 700 000 рублей.
Ранее срок действия этой меры поддержки военнослужащих по указу Радия Хабирова был продлен на весь сентябрь. В целом для участников СВО и их семей в Башкирии действует более 50 мер поддержки.
Помощь семьям погибших
В Башкирии изменили порядок выплаты материальной помощи семьям погибших военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ. Соответствующие изменения в закон, принятые Госсобранием, подписал 26 сентября Глава республики. В новой редакции закона говорится, что «единовременная материальная помощь предоставляется в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего или сотрудника». По закону такие выплаты положены близким родственникам погибшего воина: родителям, супруге, бабушкам и дедушкам, участвовавшим в его воспитании, а также детям военных, погибших в ходе СВО.
Закон вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.
У вице-премьеров — новые обязанности
У заместителей премьер-министра правительства Башкирии появились новые обязанности. По распоряжению Главы республики отныне они будут заниматься также вопросами адаптации мигрантов в регионе. Согласно документу, первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, курирующий сферы образования и науки, будет обеспечивать также проведение просветительских, социальных и культурных мероприятий по интеграции иностранных граждан в республике.
Обязанности первого вице-премьера Рустама Муратова — главы минэкономразвития дополнены по части привлечения мигрантов к инвестиционной деятельности и реализации проектов малого и среднего бизнеса.
Вице-премьер по гражданской обороне и ЧС Ирек Сагитов теперь будет отвечать также за совершенствование миграционной политики и вопросы сферы юстиции.
Вице-премьеру — министру спорта Руслану Хабибову добавили обязанности по реализации социальных и трудовых прав мигрантов. Кроме того, ему поручено обеспечивать проведение мероприятий по созданию специальных рабочих мест для инвалидов. Также по распоряжению Главы Башкирии от 29 сентября он будет курировать организацию работы по оказанию мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей.
В память об экс-мэре
В Башкирии увековечат память бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. Соответствующий указ Глава Башкирии подписал 8 сентября. Согласно документу, имя Павла Качкаева присвоят школе № 110 Уфы, в которой он учился. Также о видном государственном деятеле, внесшем большой вклад в социальное и экономическое развитие республики, снимут документальный фильм.
Еще предложено учредить премию имени Павла Качкаева, назвать его именем одну из уфимских улиц, а в Музее истории города создать тематическую экспозицию, посвященную экс-мэру. Источники финансирования расходов по реализации указа определит правительство Башкортостана.
Награда родителям
8 сентября вышел указ Главы Башкирии о награждении Гузель и Аската Мажитовых из Баймакского района республики медалью «Родительская доблесть». В документе говорится, что высокой награды супруги удостоены за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.
Оптимизация
В Башкирии сократился численный состав Академии наук республики. По указу Главы республики от 12 сентября состав действительных членов (академиков) Академии наук РБ установлен в количестве 30 человек, ранее было 32, членов-корреспондентов АН РБ — количестве 51 человека (ранее было 63). В документе также уточняется, что ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам АН региона будут производиться в пределах установленных на это в бюджете средств.
Ранее в Башкирии установили доплаты для членов Академии наук РБ за ученую степень доктора наук и кандидата наук. Так, ежемесячная выплата действительному члену АН РБ составляет 62 500 рублей, члену-корреспонденту АН РБ — 31 250 рублей. По данным Башинформа, в республике более 7,1 тысячи научных работников. При этом доля молодых учёных достигла 53,7%.
Запрет по БПЛА
С 17 сентября 2025 года в Башкирии указом Главы республики введен запрет на публикацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации о применении и последствиях применения в регионе беспилотников. Также нельзя публиковать материалы о системах противодействия БПЛА и местах их размещения. Нарушителям грозят штрафы от 3 тысяч до 500 тысяч рублей.
Запрет не распространяется на публикации официальной информации со ссылкой на официальные источники. Указ подписан для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в республике.
Подготовка к празднику
В Башкирии начали готовиться ко Дню народного единства, который в стране отмечается 4 ноября. Указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате, Глава республики подписал 22 сентября. Оргкомитет по подготовке и проведению праздника, в который вошли члены правительства, главы министерств и ведомств республики, должен разработать план соответствующих мероприятий до 20 октября.
Про звание
В Башкирии утвердили новое Положение о почетных званиях и порядке их присвоения. Изменения в соответствующий указ подписал Радий Хабиров. В перечень почетных званий, присваиваемых жителям республики, включен «Заслуженный работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг РБ». Звание будут присваивать за высокий профессионализм и значительные достижения в работе тем, кто проработал в МФЦ республики не менее 10 лет. Также награжденным вручат соответствующий нагрудный знак.
Ранее Глава Башкирии подписал закон об учреждении в республике нового почетного звания «Заслуженный работник МФЦ РБ» и установлении профессионального праздника — Дня работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг региона. Он будет отмечаться 27 июля.
Призыв
В преддверии осеннего призыва, 22 сентября, Глава Башкирии своим указом утвердил составы призывных комиссий в республике. В основной состав республиканской комиссии, которую возглавил Радий Хабиров, вошли военный комиссар РБ Михаил Блажевич, военный инспектор объединенного стратегического командования штаба ЦВО по РБ Тимофей Азаров, начальник центра ВВЭ военкомата РБ Арсланбек Муталипов, министры просвещения, здравоохранения, труда и соцзащиты республики и другие.
1 октября в России начался осенний призыв, он завершится 31 декабря. По указу Владимира Путина этой осенью на военную службу призовут 135 тысяч россиян, в том числе более 3,5 тысячи призывников из Башкирии, сообщил Башинформ.
Стало больше льгот
В Башкирии расширили перечень льгот для детей войны. Изменения в закон «О детях войны в Республике Башкортостан» принятый Госсобранием в новом сезоне, подписал 30 сентября Радий Хабиров. Согласно новому закону, граждане со статусом «дети войны» могут получать госуслуги вне очереди в многофункциональных центрах республики.
Также для этой категории жителей предусмотрена единовременная выплата, внеочередное оказание медицинских услуг и путевки в организации стационарного соцобслуживания. Всего в республике проживает более 113 тысяч детей войны — это граждане, родившиеся с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 года.
Утвержден статус МОП
В Башкирии определили цели и задачи Молодежной общественной палаты при Госсобрании и утвердили ее статус. Соответствующий закон подписал Радий Хабиров. В частности, в документе определен порядок формирования палаты, срок полномочий ее членов, их возраст, права и обязанности. Так, членом МОП может стать гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет. Лица, имеющие иностранное гражданство, не могут быть членами палаты.
За Молодежной общественной палатой закреплено право законодательной инициативы. Члены МОП могут внести законопроекты в парламент республики для защиты прав молодежи. Также в задачи МОП входит развитие сотрудничества с молодежными организациями при органах госвласти; участие в формировании и совершенствовании молодежной политики в республике; изучение проблем молодежи, содействие в их решении, защита прав молодежи и другие. Срок полномочий Молодежной палаты составляет пять лет, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.