Глава Башкирии подписал в сентябре ряд важных законов: подробности

С 17 сентября 2025 года в Башкирии указом Главы республики введен запрет на публикацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации о применении и последствиях применения в регионе беспилотников. Также нельзя публиковать материалы о системах противодействия БПЛА и местах их размещения. Нарушителям грозят штрафы от 3 тысяч до 500 тысяч рублей.