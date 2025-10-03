Ричмонд
WSJ: США годами тайно поддерживали производство дронов на Украине

Соединённые Штаты несколько лет тайно поддерживали создание беспилотников на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal на фоне подготовки американо-украинского соглашения о дронах и технологиях.

Источник: Life.ru

Газета утверждает, что Украина и США готовятся подписать историческое соглашение. В рамках сделки Киев предоставит Вашингтону технологии производства БПЛА. После неудачного контрнаступления украинской армии в 2023 году советник по национальной безопасности Джейк Салливан инициировал несколько аналитических исследований разведки. Результаты показали, что развитие беспилотников малой и большой дальности укрепит обороноспособность Украины.

«Реализуя эту сделку, американские власти также извлекут выгоду из украинской индустрии беспилотников, которую Вашингтон годами тайно поддерживал», — отмечает издание.

После этого администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на поддержку украинских программ по БПЛА и ракетам. Эти средства также учитывают поставки ключевых компонентов, которые не производят в стране.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев рассчитывает получить дополнительно €4,1 млрд от ЕС из доходов от замороженных российских активов. Эти деньги планируют использовать для развития оборонной промышленности, включая производство дронов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

