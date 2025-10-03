Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский: Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Варшава при этом готова предпринять ответные шаги в случае предполагаемых диверсий.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt заявил, что Варшава не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией, но готова предпринять ответные шаги в случае новых предполагаемых диверсий.

По словам министра, одним из таких шагов может стать закрытие последнего действующего российского консульства в стране. Он напомнил, что ранее были прекращены работа консульств в Познани и Кракове.

«У России есть ещё одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство», — подчеркнул Сикорский.

Ранее в Польше был обнаружен последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Западная разведка назвала инцидент с БПЛА несчастным случаем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше