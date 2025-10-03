Сикорский: Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt заявил, что Варшава не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией, но готова предпринять ответные шаги в случае новых предполагаемых диверсий.
По словам министра, одним из таких шагов может стать закрытие последнего действующего российского консульства в стране. Он напомнил, что ранее были прекращены работа консульств в Познани и Кракове.
«У России есть ещё одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство», — подчеркнул Сикорский.
Ранее в Польше был обнаружен последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Западная разведка назвала инцидент с БПЛА несчастным случаем.