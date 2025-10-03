Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал россиян быть готовыми «к чему угодно»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», поделился видением будущего в условиях стремительно меняющегося мира.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», поделился видением будущего в условиях стремительно меняющегося мира.

Глава государства констатировал, что современная эпоха характеризуется исключительной динамикой преобразований, что требует от всех участников международных отношений готовности к любым вариантам развития событий, особенно учитывая исключительную важность стоящих на кону вопросов.

В своем выступлении российский лидер напомнил, что Российская Федерация дважды в своей новейшей истории заявляла о готовности рассмотреть вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, однако в обоих случаях получала категорический отказ.

Особую ценность Валдайского клуба Путин видит в способности его участников выходить за рамки поверхностных суждений и общепринятых трактовок. Президент подчеркнул, что в условиях, когда мировые процессы претерпевают столь быстротечные изменения, необходимо сохранять готовность к различным сценариям.

XXII ежегодное заседание дискуссионного клуба, посвященное теме «Полицентричный мир: инструкция по применению», проходит в сочинском комплексе «Красная поляна». В работе форума принимают участие 140 экспертов и политиков из 42 государств мира.

Читайте также: В России оценили возможную угрозу от американских «Томагавков».