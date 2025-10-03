Главы генштабов стран «коалиции желающих» встретятся после ареста танкера Boracay

По его словам, в ближайшие дни начальники штабов стран «коалиции желающих» встретятся в координации с НАТО, чтобы разработать совместный план действий.
Ранее президент Франции предложил задерживать танкеры в море в целях пресечения поставок якобы российской нефти.
Танкер, шедший под флагом Бенина, был задержан 30 сентября по подозрению в обходе санкций. Сообщалось, что экипаж не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы». Президент России Владимир Путин назвал инцидент с танкером пиратством.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше