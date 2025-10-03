Ричмонд
Владимир Путин заявил, что готовыми нужно быть к чему угодно

Путин рассказал, что никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Валдай», обратил внимание на быструю и зачастую кардинальную смену глобальной ситуации, что требует от всех быть готовыми к любым неожиданностям.

По его словам, «никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти». Глава государства подчеркнул, что ответственность каждого в нынешних условиях особенно велика, а ставки чрезвычайно высоки.

В своем выступлении российский лидер также развеял сравнения с императором Александром I, подчеркнув, что Александр I был монархом, а он — президентом, избранным народом.

Он отметил, что Александр I объединил Европу во имя победы над врагом, вторгшимся на территорию России. Важным историческим событием того времени, по его мнению, стал Венский конгресс, хотя попытки повернуть историю назад считаются неуместными.

Говоря о современной международной обстановке, Путин отметил деградацию международных институтов, подчеркнув, что после холодной войны западные страны стремились навязывать свои правила другим государствам, часто не считаясь с их интересами. Запад активно продвигал своих представителей в различные международные структуры, используя при этом грубые методы.

Путин признал, что в свою очередь Советский Союз в прошлом тоже пытался навязывать свою политику другим странам, а затем такую роль взяли на себя США. Он подчеркнул, что подобный подход ошибочен и не способствует мировой стабильности.

Во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ объявил о планах размещения подразделений Вооружённых сил России на границе с Финляндией. Он подчеркнул, что теперь граница между Россией и НАТО стала шире, и это требует создания отдельного военного округа.

«Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — сказал Путин.

При этом глава государства дал оценку действиям Финляндии и Швеции, указав, что они потеряли все преимущества нейтрального статуса.

