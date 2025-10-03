Росгвардия и мусульманское духовенство подписали соглашение в Волгограде

Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Киляков и муфтий Волгоградской области Ильяс Биктимиров подписали документ о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в минувший четверг, 2 октября.
Сотрудничество сторон будет направлено на духовное просвещение, воспитание патриотизма и духовно-нравственных ценностей военнослужащих и сотрудников Росгвардии региона, исповедующих ислам, а также их родных.
По словам полковника полиции Сергея Килякова, подписанное соглашение поможет закрепить и расширить взаимодействие между войсками правопорядка и мусульманским духовенством, сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.