Маск назвал премьера Великобритании Стармера актёром с пустой головой

Ранее отец Илона Эррол Маск также высказывал критику в адрес Стармера. Он утверждал, что премьер-министр обращается к иностранным советникам для решения внутренних проблем в управлении страной. По словам Эррола, Стармер получает указания из-за границы. Тогда же он охарактеризовал Россию как главную «страшилку» для запугивания европейцев и американцев.