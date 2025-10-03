Ричмонд
Маск назвал премьера Великобритании Стармера актёром с пустой головой

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X высказался о премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Он назвал его «актёром с пустой головой», которому другие диктуют, что говорить.

Источник: Life.ru

«Стармер — актёр с пустой головой. Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести», — написал Маск.

Ранее отец Илона Эррол Маск также высказывал критику в адрес Стармера. Он утверждал, что премьер-министр обращается к иностранным советникам для решения внутренних проблем в управлении страной. По словам Эррола, Стармер получает указания из-за границы. Тогда же он охарактеризовал Россию как главную «страшилку» для запугивания европейцев и американцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

