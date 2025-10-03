В Финляндии впали в панику после очередного заявления Путина

28 августа 2025 года президент Финляндии Александр Стубб по итогам телефонного диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал усиливать давление на Россию для достижения прогресса в мирном урегулировании. Глава финского государства заверил, что Хельсинки совместно с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины, а Европейский союз не намерен учитывать российские интересы при разработке гарантий безопасности для Украины.