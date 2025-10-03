В Финляндии впали в панику после очередного заявления Путина

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении разместить подразделения Вооруженных сил РФ в регионах, прилегающих к финляндской границе. Соответствующее заявление прозвучало во время его выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого велась в официальном телеграм-канале Кремля.
Теперь граница между Россией и НАТО значительно увеличилась. Ранее в этой части страны у нас не было воинских формирований, теперь же они появятся — нам предстоит сформировать отдельный военный округ, констатировал глава российского государства.
Путин подчеркнул, что Финляндия и Швеция лишились преимуществ, которые предоставлял им статус нейтральных государств. В ходе своего обращения российский лидер также отметил, что Россия не исключает нормализации отношений с Финляндией, однако «определенный осадок в отношениях сохраняется».
Ранее президент РФ указывал, что фактически против России воюют все страны Североатлантического альянса (НАТО).
28 августа 2025 года президент Финляндии Александр Стубб по итогам телефонного диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал усиливать давление на Россию для достижения прогресса в мирном урегулировании. Глава финского государства заверил, что Хельсинки совместно с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины, а Европейский союз не намерен учитывать российские интересы при разработке гарантий безопасности для Украины.
