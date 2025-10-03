Цифровая платформа физкультуры и спорта появится в Казахстане

В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня в платформе работают 83 федерации и 50 организаций.