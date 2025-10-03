Ричмонд
Цифровая платформа физкультуры и спорта появится в Казахстане

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Министерство туризма и спорта Казахстана объявило о создании информационной системы Цифровая платформа физической культуры и спорта".

Источник: Минтуризма и спорта Казахстана

e-Sport станет единым информационным порталом о спортсменах, соревнованиях и спортплощадках. В ведомстве назвали основные задачи платформы:

  • формирование единой базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов;
  • электронное подтверждение спортивной квалификации и членства в спортивных организациях;
  • ведение электронного календаря спортивно-массовых мероприятий;
  • создание реестра спортивных объектов;
  • перевод государственных услуг в проактивный цифровой формат.

В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня в платформе работают 83 федерации и 50 организаций.

В министерстве предупреждают, что порядок присвоения спортивных званий остается неизменным.