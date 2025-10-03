Цифровая платформа физкультуры и спорта появится в Казахстане

e-Sport станет единым информационным порталом о спортсменах, соревнованиях и спортплощадках. В ведомстве назвали основные задачи платформы:
- формирование единой базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов;
- электронное подтверждение спортивной квалификации и членства в спортивных организациях;
- ведение электронного календаря спортивно-массовых мероприятий;
- создание реестра спортивных объектов;
- перевод государственных услуг в проактивный цифровой формат.
В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня в платформе работают 83 федерации и 50 организаций.
В министерстве предупреждают, что порядок присвоения спортивных званий остается неизменным.