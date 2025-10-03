Ричмонд
Лукашенко предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу и восстанавливать отношения

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что объединение этой страны в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы.

«Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству, — говорится в поздравлении. — Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять. Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу».

Президент обратил внимание, что Беларусь решила продлить безвизовый режим для граждан стран ЕС, в том числе Германии. «Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений, — отметил белорусский лидер. — Это будет непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов».

Александр Лукашенко пожелал народу Германии мира, счастья и благополучия.

