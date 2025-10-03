Ричмонд
Лукашенко поздравил с 185-летием старейший в Европе аграрный вуз — сельхозакадемию в Горках

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии с 185-летием со дня ее основания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Этот старейший на территории Европы аграрный вуз — основоположник научного подхода к прогрессивному, грамотному земледелию и животноводству, — говорится в поздравлении. — Славный путь учреждения отмечен яркими научно-практическими достижениями и целым созвездием имен выдающихся выпускников, вписавших немало значимых страниц в историю Беларуси».

Академия сегодня представляет собой не просто комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культурных площадок, а это прежде всего научно-педагогические кадры, вклад которых в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий, агроэкологии, генетики и селекции неоценим, отметил глава государства. «Но самое главное — вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив вуза и впредь сможет эффективно решать поставленные перед АПК задачи по обеспечению продовольственной безопасности, укреплять своими успехами престиж белорусской аграрной науки в мировом образовательном пространстве.

Глава государства пожелал сотрудникам академии доброго здоровья, счастья и благополучия: «Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и новые профессиональные свершения».

