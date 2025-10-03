Лукашенко поздравил с 185-летием старейший в Европе аграрный вуз — сельхозакадемию в Горках

«Этот старейший на территории Европы аграрный вуз — основоположник научного подхода к прогрессивному, грамотному земледелию и животноводству, — говорится в поздравлении. — Славный путь учреждения отмечен яркими научно-практическими достижениями и целым созвездием имен выдающихся выпускников, вписавших немало значимых страниц в историю Беларуси».
Академия сегодня представляет собой не просто комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культурных площадок, а это прежде всего научно-педагогические кадры, вклад которых в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий, агроэкологии, генетики и селекции неоценим, отметил глава государства. «Но самое главное — вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив вуза и впредь сможет эффективно решать поставленные перед АПК задачи по обеспечению продовольственной безопасности, укреплять своими успехами престиж белорусской аграрной науки в мировом образовательном пространстве.
Глава государства пожелал сотрудникам академии доброго здоровья, счастья и благополучия: «Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и новые профессиональные свершения».