Лукашенко поздравил с 185-летием старейший в Европе аграрный вуз — сельхозакадемию в Горках

Академия сегодня представляет собой не просто комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культурных площадок, а это прежде всего научно-педагогические кадры, вклад которых в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий, агроэкологии, генетики и селекции неоценим, отметил глава государства. «Но самое главное — вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду», — подчеркнул Президент.