Стипендии в России планируют ежегодно индексировать

В России с 2026 года хотят ввести ежегодную индексацию стипендий на 4%. Об этом свидетельствуют материалы к проекту федерального бюджета.

Источник: Мэрия Хабаровска

«Ежегодно с 1 сентября на 4% предполагается индексировать стипендиальный фонд. Это касается студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», — сообщает «РИА Новости».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что российские студенческие семьи впервые получат гарантированное жилье в общежитии как отдельная категория. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. По словам депутата, речь идет о полноценном жилье для молодых пар.

Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова пояснила, что статус студенческой семьи имеют либо два родителя-студента, либо родители-одиночки вне зависимости от формы обучения. При выпуске из вуза этот статус автоматически утрачивается.