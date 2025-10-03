Стипендии в России планируют ежегодно индексировать

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что российские студенческие семьи впервые получат гарантированное жилье в общежитии как отдельная категория. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. По словам депутата, речь идет о полноценном жилье для молодых пар.