Ермаков: бойцы РФ заняли территорию вокзала на востоке Волчанска

По информации источников, российские военные продвигаются на левом берегу реки Волчья.

Российским бойцам удалось занять железнодорожный вокзал в городе Волчанск Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, наши войска заняли территорию железнодорожного вокзала в Волчанске на востоке города», — написал он.

Военные Telegram-каналы сообщают о продвижении российских войск на левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесу к западу от села Синельниково, расположенного в нескольких километрах от города.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации 127-й мехбригады ВСУ в Волчанске.