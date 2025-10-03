Ермаков: бойцы РФ заняли территорию вокзала на востоке Волчанска

Российским бойцам удалось занять железнодорожный вокзал в городе Волчанск Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, наши войска заняли территорию железнодорожного вокзала в Волчанске на востоке города», — написал он.
Военные Telegram-каналы сообщают о продвижении российских войск на левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесу к западу от села Синельниково, расположенного в нескольких километрах от города.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации 127-й мехбригады ВСУ в Волчанске.