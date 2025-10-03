Ричмонд
ВС РФ ударами ФАБ уничтожили наёмников из Колумбии под Днепропетровском

Российские военнослужащие уничтожили наёмников из Колумбии с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ) в Днепропетровской области. Об этом 3 октября сообщили в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии», — приводит комментарий собеседника ТАСС.

Представитель российских силовых структур уточнил, что ликвидировали группу из трёх человек. Ещё семеро наемников получили тяжёлые ранения. При этом раненых с линии фронта не эвакуируют.

Ранее российский штурмовик с позывным Увар сообщил, как украинские бойцы оставили умирать раненого американского наёмника, который служил в отряде спецназа ГУР. Сослуживца бросили живым с простреленной ногой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.