«По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии», — приводит комментарий собеседника ТАСС.
Представитель российских силовых структур уточнил, что ликвидировали группу из трёх человек. Ещё семеро наемников получили тяжёлые ранения. При этом раненых с линии фронта не эвакуируют.
Ранее российский штурмовик с позывным Увар сообщил, как украинские бойцы оставили умирать раненого американского наёмника, который служил в отряде спецназа ГУР. Сослуживца бросили живым с простреленной ногой.
