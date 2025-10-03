Ричмонд
Паслер направил 1,3 млн рублей на ввод земель в сельскохозяйственный оборот

В Свердловской области дополнительно введут в оборот 2,6 тысячи гектаров земель.

Источник: Reuters

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании регионального правительства принял решение о дополнительном распределении бюджетных средств для вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель в пяти муниципалитетах. Средства в размере 1,3 миллиона будут направлены на проведение кадастровых работ и подготовку проектов межевания.

«Суммарно в Бисертском, Верхотурском муниципальных округах, Махнёвском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе и Слободо-Туринское сельском поселении дополнительно введут в оборот 2,6 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Всего в этом году мы оформим в муниципальную собственность 18,2 тысячи гектаров земель, которые в 2026 году передадим сельхозпроизводителям. Это позволит нам увеличить площади ярового сева и кормовых культур», — сказал Денис Паслер.

Всего в течение года на эти цели выделено 7,9 миллионов рублей для 16 муниципалитетов региона. Работа по возвращению сельхозземель в оборот направлена на выполнение задач национального проекта «Продовольственная безопасность».

В 2025 году аграрии Свердловской области обрабатывают более 760 тысяч гектаров земли, из которых более 300 тысяч гектаров засеяны яровыми культурами. На сегодняшний день сельхозпроизводители региона собрали их с 70% посевных площадей. Урожай составил 544,2 тысячи тонн зерна. Кроме того, земледельцы региона собрали 135 тысяч тонн картофеля, а также 18,3 тысячи тонн овощей открытого грунта.