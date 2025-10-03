Паслер направил 1,3 млн рублей на ввод земель в сельскохозяйственный оборот

В 2025 году аграрии Свердловской области обрабатывают более 760 тысяч гектаров земли, из которых более 300 тысяч гектаров засеяны яровыми культурами. На сегодняшний день сельхозпроизводители региона собрали их с 70% посевных площадей. Урожай составил 544,2 тысячи тонн зерна. Кроме того, земледельцы региона собрали 135 тысяч тонн картофеля, а также 18,3 тысячи тонн овощей открытого грунта.