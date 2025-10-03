«С днем рождения, Первый!»: в Челябинске готовят флешмоб к 73-летию Путина

Напомним, день рождения президент России отмечает 7 октября.
В понедельник, 6 октября, в южноуральской столице пройдет флешмоб. Активисты совместно со студентами, общественными деятелями и ветеранами СВО развернут огромное полотно с изображением главы государства и надписью: «С днем рождения, Первый!».
После записи видеопоздравления участники флешмоба хором исполнят песню «Катюша». В мероприятии примут участие более 300 человек: активисты «Волонтерской Роты», представители ЧООО «Центр развития молодежи», члены партии «Единая Россия», организации «Боевое братство», а также студенческое сообщество города.
Все пройдет у памятника Игорю Курчатову на Площади Науки в 13:00.
Федеральные СМИ пишут, что в день своего рождения Владимир Путин предпочитает проводить время с семьей. Президенту РФ часто приходится совмещать личный праздник с рабочими встречами. В прошлом году 7 октября он встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.