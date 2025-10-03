Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С днем рождения, Первый!»: в Челябинске готовят флешмоб к 73-летию Путина

В Челябинске готовят масштабный флешмоб к 73-летию Владимира Путина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Пресс-служба Президента России

Напомним, день рождения президент России отмечает 7 октября.

В понедельник, 6 октября, в южноуральской столице пройдет флешмоб. Активисты совместно со студентами, общественными деятелями и ветеранами СВО развернут огромное полотно с изображением главы государства и надписью: «С днем рождения, Первый!».

После записи видеопоздравления участники флешмоба хором исполнят песню «Катюша». В мероприятии примут участие более 300 человек: активисты «Волонтерской Роты», представители ЧООО «Центр развития молодежи», члены партии «Единая Россия», организации «Боевое братство», а также студенческое сообщество города.

Все пройдет у памятника Игорю Курчатову на Площади Науки в 13:00.

Федеральные СМИ пишут, что в день своего рождения Владимир Путин предпочитает проводить время с семьей. Президенту РФ часто приходится совмещать личный праздник с рабочими встречами. В прошлом году 7 октября он встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше