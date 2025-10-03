Ричмонд
Лукашенко: Беларуси и Ираку нужно укреплять двусторонние связи

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил иракского коллегу Абдула Латифа Рашида и всех граждан этой страны с Днем Независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер назвал праздник «ярким символом настоящего мужества и стойкости иракского народа в его стремлении к свободе и самостоятельности».

Также Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона высоко ценит дружественные отношения с Багдадом. По словам президента, они основаны на взаимном уважении и искренней заинтересованности в развитии сотрудничества во всех направлениях.

Уверен, что нашим странам необходимо укреплять двусторонние связи, расширять торгово-экономические, культурные и гуманитарные контакты на пользу обоих государств.

сказал глава государства

Лукашенко пожелал Рашиду здоровья, счастья и успехов, а народу Ирака — мира и благополучия.

Главный национальный праздник

3 октября Ирак отмечает День независимости — национальный праздник, установленный в честь обретения страной суверенитета от Великобритании в 1932 году.

Особенностью Дня независимости в Ираке является сочетание официальных церемоний и народных гуляний. В отличие от многих других национальных праздников, его отмечают все основные этно-религиозные группы страны.

