Лукашенко: Беларуси и Ираку нужно укреплять двусторонние связи

Белорусский лидер назвал праздник «ярким символом настоящего мужества и стойкости иракского народа в его стремлении к свободе и самостоятельности».
Также Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона высоко ценит дружественные отношения с Багдадом. По словам президента, они основаны на взаимном уважении и искренней заинтересованности в развитии сотрудничества во всех направлениях.
Уверен, что нашим странам необходимо укреплять двусторонние связи, расширять торгово-экономические, культурные и гуманитарные контакты на пользу обоих государств.
Лукашенко пожелал Рашиду здоровья, счастья и успехов, а народу Ирака — мира и благополучия.
Главный национальный праздник
3 октября Ирак отмечает День независимости — национальный праздник, установленный в честь обретения страной суверенитета от Великобритании в 1932 году.
Особенностью Дня независимости в Ираке является сочетание официальных церемоний и народных гуляний. В отличие от многих других национальных праздников, его отмечают все основные этно-религиозные группы страны.