США годами тайно помогали Украине: WSJ раскрыла схему поставок на миллиарды долларов

WSJ рассказала о тайной поддержке США производства дронов на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки на протяжении нескольких лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине. Соответствующую информацию опубликовала газета The Wall Street Journal.

В материале издания сообщается, что после неудачного контрнаступления Украины в 2023 году советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал серию разведывательных анализов. Эти исследования показали, что развитие беспилотников малой и большой дальности якобы способно укрепить Вооруженные силы Украины.

По данным газеты, администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по беспилотникам и ракетам. Финансирование включало поставку ключевых комплектующих, которые не производились на территории Украины.

Бывший директор по вопросам политики в отношении Украины в Совете национальной безопасности США пояснил позицию администрации. Он заявил, что Вашингтон считал стратегически важным обеспечение Украины стабильным и масштабным запасом беспилотников отечественного производства.

Издание отмечает, что на этой неделе украинская делегация прибыла в Вашингтон для проработки соглашений относительно беспилотников. Однако окончательное заключение соглашений может растянуться на несколько месяцев.

Ранее Politico сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет заключить мега-сделку по покупке оружия у США. Сам глава киевского режима на брифинге после переговоров с американским лидером заявил, что Киев пытается получить пакет военной помощи на 90 млрд долларов для гарантий безопасности страны.

О поставках Украине высказался президент США Трамп. Он раскритиковал массовую передачу оружия и подчеркнул, что во время правления Джо Байдена Вашингтон даже действовал в ущерб себе. Поскольку передал Киеву все, что было, и сам остался ни с чем.

Ранее экс-глава USAID рассказала о тайном финансировании Украины. По информации Госдепа США, рассматривается возможность продажи Киеву более трех тысяч крылатых ракет ERAM. Эти ракеты обладают увеличенным радиусом поражения и дальностью действия.

