США годами тайно помогали Украине: WSJ раскрыла схему поставок на миллиарды долларов

О поставках Украине высказался президент США Трамп. Он раскритиковал массовую передачу оружия и подчеркнул, что во время правления Джо Байдена Вашингтон даже действовал в ущерб себе. Поскольку передал Киеву все, что было, и сам остался ни с чем.