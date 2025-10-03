Ричмонд
Появились сообщения об ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

По информации источников, по объекту противника ударили ракеты.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области попал под ракетный удар один из аэродромов ВСУ, сообщает Telegram-канал Condottiero.

По данным источников канала, целью удара, нанесенного рано утром в пятницу, стал аэродром в Миргороде.

Информации о последствиях удара нет.

Согласно сведениям военных Telegram-каналов, минувшей ночью и утром в пятницу для поражения военных целей на территории Украины было применено свыше 300 беспилотников и более двух десятков ракет.

Под удар попали объекты противника в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в районе украинской столицы.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в ночь на пятницу в ряде регионов Украины.