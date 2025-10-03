Российский корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море

Малый ракетный корабль «Буря», принадлежащий Балтийскому флоту, выполнил стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Учения проходили в акватории Балтийского моря, о чем сообщила пресс-служба флота.
Экипаж тренировался отбивать атаку средств воздушного нападения условного противника. Для этого применялся штатный зенитный комплекс корабля. В пресс-службе уточнили, что в роли воздушных целей выступали специальные ракеты-мишени. Их запуск производился с береговой территории Калининградской области. Практические стрельбы завершились успешным поражением всех учебных целей.
Параллельно с противовоздушными учениями экипаж малого ракетного корабля «Буря» отработал и другие нормативы. Были проведены занятия по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть корабля и организации противодиверсионной обороны.
Прежде окончились стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025». Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино», где прошел основной этап мероприятия. Он пообщался с военными-участниками учений.