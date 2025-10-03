Российский корабль «Буря» поразил цели комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море

Экипаж тренировался отбивать атаку средств воздушного нападения условного противника. Для этого применялся штатный зенитный комплекс корабля. В пресс-службе уточнили, что в роли воздушных целей выступали специальные ракеты-мишени. Их запуск производился с береговой территории Калининградской области. Практические стрельбы завершились успешным поражением всех учебных целей.